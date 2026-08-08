«Почти два месяца на костылях… Это кошмар». Бабич — о восстановлении после травмы

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о восстановлении после травмы передней крестообразной связки, поделившись деталями процесса.

— Мало кто ожидал, что после такого долгого восстановления ты сразу вернёшься в старт.

— Я сам не ожидал! Не играл почти девять месяцев. Но так получилось, что Джику тоже получил травму перед межсезоньем и не успел набрать оптимальную форму. Тренер спросил, готов ли я сыграть с «Зенитом». Ответил, что, конечно, готов. Это было утром в день матча.

— Когда за эти девять месяцев было сложнее всего?

— Когда только получил травму, мне сказали вообще не думать о сроках и о том, когда смогу играть. Просто нужно было выполнять все требования врачей. В первые два месяца часто были ночи, когда вообще не спал от боли. Постоянно принимал обезболивающее. И почти два месяца на костылях… Это кошмар.

А я ведь большого роста, это ещё сложнее. Мышцы очень быстро «сдулись». 10 дней полежал, смотрю, а квадрицепс исчез. Как будто только кость осталась. Плакать хотелось, потому что понимал, как сложно будет вернуться в прежнее состояние. Тем более что операция была сложная — не только «кресты», но и два мениска. Вот это время без полноценного движения, когда даже нельзя постоянно наступить на ногу, — самое сложное.

— А самое приятное событие?

— Когда первый раз разрешили пробежаться, потом первое занятие с мячом. И, конечно, первый товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы. Для меня это был самый сложный поединок в жизни, правда! Пульс сразу стал 200. Ощущения были такие же, как в 17 лет, когда впервые играл за взрослую команду.

Хочу поблагодарить австрийского доктора, который делал мне операцию. Он оперировал также Алабу и Вирца, очень опытный хирург. И всем в «Спартаке» спасибо. Все в клубе меня поддерживали. С первых дней писали добрые сообщения. Это очень помогало.

Особенно отмечу тренера по физподготовке Амадора, который начиная со сборов в Дубае несколько месяцев постоянно со мной индивидуально работал. Кстати, очень помогло, что я был рядом с командой в Эмиратах. Посмотрел, как работает новый штаб, заранее понял требования, — приводит слова Бабича официальный сайт красно-белых.