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Срджан Бабич ответил, как изменилась команда под руководством Хуана Карлоса Карседо

Срджан Бабич ответил, как изменилась команда под руководством Хуана Карлоса Карседо
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил, как изменилась команда после прибытия нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

— Как изменилась команда с приходом штаба Карседо?
— Бросается в глаза то, как мы проявляем характер в сложные моменты. Матч в Грозном — свежий пример. Лично для меня игры с «Ахматом» и «Балтикой» вообще самые сложные. До прошлого сезона мы несколько раз подряд сыграли с грозненцами 0:0. Из-за этого уже заранее возникала нервозность, сомнения. Мяч буквально не шёл в ворота. А что творил Шелия? В матчах против «Спартака» постоянно превращался в Буффона! Почему именно против нас?! Хорошо хоть в этот раз немного помог.

— Ты сказал о характере, а что нового появилось при Хуане Карлосе в плане тактики?
— Играем в обороне очень компактно. И если раньше действовали персонально один в один по всему полю, то сейчас от этого отказались. Конечно, иногда используем прессинг, но не бежим за игроком по всему полю. Кроме того, тактика сильно меняется в зависимости от конкретного соперника. Больше смен позиций, каждый страхует каждого. Очень детально прорабатываем «стандарты», включая ауты, — приводит слова Бабича официальный сайт красно-белых.

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