Игорь Семшов вспомнил, как пытался подписать Родри в тульский «Арсенал»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов, комментируя возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» Родри, поделился воспоминаниями, как хотел подписать испанца в тульский «Арсенал» в период работы тренером клуба.

— Родри с большой долей вероятности в «Барсе» тоже по уму?

— Была комичная история, когда я работал в тульском «Арсенале» и мы искали опорного полузащитника. Волей случая оказался в Испании и посетил два матча: «Атлетико» — «Эспаньол» и «Вильярреал» — «Валенсия». Так вот, звоню спортивному директору: «Парень в «Вильярреале» под 16-м номером в большом порядке, надо забирать. «Так он уже в «Манчестер Сити», — говорит. Сейчас принесёт пользу «Барсе», ни малейших сомнений, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

Игорь Семшов работал тренером тульского «Арсенала» (с перерывом) с 2017 по 2020 год. Родри выступал за «Вильярреал» с 2015 по 2018 год, сезон-2018/2019 провёл в мадридском «Атлетико», а затем перебрался в «Манчестер Сити».