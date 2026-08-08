«Пусть все говорят только о его игре. Ни о чём больше». Защитник «Спартака» Бабич — о Даку

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о новом нападающем команды Мирлинде Даку, оценив его игровые качества.

— Теперь у нас появился новый большой форвард — Даку. Как тебе игралось против него?

— Очень тяжело. Даку и Кордоба — самые сложные оппоненты в России. Хотя в целом против больших нападающих мне играть комфортнее, чем против маленьких, которые не стоят на месте. а постоянно в движении. Но конкретно с этими двумя справиться было очень сложно. И особенно с Даку. Потому что у него больше сильных качеств, с мячом он действует даже лучше, чем Кордоба, который просто прёт как бык.

— Чем Мирлинд может помочь «Спартаку»?

— Его умения особенно пригодятся в тех матчах, когда против нас будут очень плотно обороняться. С Даку обычно действуют минимум два защитника. Значит, больше пространства будет для других игроков. Надеюсь, всё получится и Даку поможет нам улучшить результаты. Пусть забивает в каждом матче, и пусть все говорят только о его игре. Ни о чём больше, — приводит слова Бабича официальный сайт красно-белых.