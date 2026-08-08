Защитник «Спартака» Бабич заявил о желании выиграть чемпионат России с командой

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился воспоминаниями о завоевании с командой Фонбет Кубка России, а также высказался о желании стать чемпионом России в составе красно-белых.

— Ты говорил, что твоя заветная мечта — выиграть трофей со «Спартаком». Можно ли засчитать майскую победу в Кубке за её исполнение?

— Нет, это должно произойти иначе. Конечно, это была яркая победа. Но я хочу, чтобы это был чемпионат. И чтобы я был не зрителем, как получилось в этот раз из-за травмы.

— Но ты выступил с классной мотивационной речью перед финалом.

— Тренер попросил меня сказать несколько слов команде. Я согласился, хотя не готовил что-то заранее. Это была импровизация, произнёс всё от души. Как и в нескольких важных матчах перед этим. Просто поделился своим опытом, — приводит слова Бабича официальный сайт красно-белых.