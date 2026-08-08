Талалаев — о «Крыльях»: неделю катали прессинг под Чернова, а его раз — и нет в составе

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о подготовке своих подопечных к матчу 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Как жара может сказаться на игре?

— Да кто его знает, посмотрим. Нужно посмотреть готовность «Крыльев». Мои‑то готовы бегать сколько угодно. Я знаю, что у самарцев не сыграет Никита Чернов. Мы готовили неделю, катали прессинг под Чернова, а его раз — и нет в составе. Чувствую, что Булатов где‑то нашёл внутреннюю информацию и всё изменил.

— В первых турах «Балтика» забивает много, но со стандартов. Для вас это проблема?

— Проблема в том, что мы пропускаем со стандартов. Всё остальное замечательно, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».