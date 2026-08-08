«Жду такой же жёсткой битвы, какие были в прошлом сезоне». Бабич — о матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится 9 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

— Впереди новый матч с «Краснодаром», против которого мы играли в «Лужниках». Теперь «быки» без Сперцяна и пока без Кордобы. Чего ждёшь от этой встречи?

— Но в остальном это примерно та же команда. И там появился Воробьёв — сильный нападающий, способный заменить Кордобу. Есть ещё новички. Кривцов тоже хорош. Жду такой же жёсткой битвы, какие были в прошлом сезоне. В чемпионате мы последний раз обидно уступили дома. В эти выходные нам нужен другой результат! — приводит слова Бабича официальный сайт красно-белых.