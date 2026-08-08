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«Жду такой же жёсткой битвы, какие были в прошлом сезоне». Бабич — о матче с «Краснодаром»

«Жду такой же жёсткой битвы, какие были в прошлом сезоне». Бабич — о матче с «Краснодаром»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится 9 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Впереди новый матч с «Краснодаром», против которого мы играли в «Лужниках». Теперь «быки» без Сперцяна и пока без Кордобы. Чего ждёшь от этой встречи?
— Но в остальном это примерно та же команда. И там появился Воробьёв — сильный нападающий, способный заменить Кордобу. Есть ещё новички. Кривцов тоже хорош. Жду такой же жёсткой битвы, какие были в прошлом сезоне. В чемпионате мы последний раз обидно уступили дома. В эти выходные нам нужен другой результат! — приводит слова Бабича официальный сайт красно-белых.

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