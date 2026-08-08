«Интер» переиграл «Ювентус» в контрольном матче

Окончен товарищеский матч, в котором играли туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «нерадзурри». Встреча состоялась на стадионе «Оптус» (Перт, Австралия).

Федерико Димарко на 20-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «нерадзурри» вперёд. Анди Диуф на 62-й минуте удвоил преимущество команды. Шику Консейсау на 85-й минуте забил за туринцев.

По итогам прошлого сезона «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице Серии А, «Интер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии и стал чемпионом страны.

В 1-м туре нового сезона Серии А «бьянконери» 23 августа на выезде встретятся с «Фрозиноне», «нерадзурри» 22 августа примут «Монцу».