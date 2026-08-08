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Даку: с таким составом, как у «Спартака», нужно выигрывать в больших матчах

Даку: с таким составом, как у «Спартака», нужно выигрывать в больших матчах
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился эмоциями от проведённой первой тренировки в составе красно-белых, а также высказался в преддверии матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я рад, нужно максимально настроиться на предстоящий матч. На тренировке всё было чётко, профессионально. Сразу вижу уровень. Высокий ритм. Надеюсь, быстро адаптируюсь, мы вместе добьёмся успехов. Конечно, вижу очень высококлассных партнёров. Не хочу сказать, что в «Рубине» таких не было, но «Спартак» действительно очень сильная команда.

Надеюсь, в матче с «Краснодаром» мы покажем 100% своих возможностей. Много раз видел, как играет «Спартак». Сделаю всё, чтобы позволить ему победить. С таким составом, как у нас, нужно выигрывать в таких больших матчах», — сказал Даку в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

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