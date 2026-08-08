15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Милан: Мойсес Кайседо сделал счёт 3:0 в пользу лондонцев на 50-й минуте в товарищеском матче

«Челси» — «Милан»: Кайседо сделал счёт 3:0 в пользу лондонцев на 50-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Милан» (Италия). Встреча проходит на стадионе «Бунг Карно» в Джакарте. На данный момент счёт 3:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Педро – 45+2'     2:0 Педро – 46'     3:0 Кайседо – 51'    

На 50-й минуте Мойсес Кайседо сделал счёт 3:0 в пользу лондонцев. Ранее, на 45+2-й минуте, Жоао Педро открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд, а на 46-й минуте он оформил дубль.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 52 очка и занял 10-е место. Лондонский клуб не квалифицировался в еврокубки. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке. Миланский клуб не вышел в Лигу чемпионов.

В 1-м туре нового сезона английской Премьер-лиги «Челси» 24 августа на выезде встретится с «Фулхэмом», «Милан» в 1-м туре нового розыгрыша Серии А 23 августа в гостях сыграет с «Торино».

Материалы по теме
У «Челси» 41 игрок за 25 дней до конца трансферного окна. Алонсо хочет продать 16 — BBC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android