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Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал слова агента об интересе к нему из Европы

Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал слова агента об интересе к нему из Европы
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слова своего агента Курта Морсинка об интересе к нему из Европы. В феврале представитель игрока заявил, что ведёт переговоры с двумя клубами из Италии, которые заинтересованы в трансфере.

— Твой агент говорил, что европейские клубы постоянно проявляют интерес к тебе. Этим летом были предложения из Европы?
— Не знаю. Агенты для того и нужны, чтобы постоянно пытаться находить разные варианты и создавать вокруг нас ажиотаж. Я лично с ним ни о чём конкретном не разговаривал. Как я уже говорил, сейчас я в «Спартаке» и сосредоточен на выступлении за наш клуб.

— Зимой писали, что к тебе есть интерес из Нидерландов. Рассматриваешь вариант с возвращением в будущем?
— Эредивизия — хорошая лига, мне всё там нравилось, когда играл за «Твенте». Но сейчас я в «Спартаке» и думаю только о «Спартаке», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

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