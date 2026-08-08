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Ole: Месси планировал улететь к отцу во время ЧМ, он не видел его почти два месяца

Ole: Месси планировал улететь к отцу во время ЧМ, он не видел его почти два месяца
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по ходу чемпионата мира планировал улететь в Аргентину, чтобы навестить своего отца Хорхе, в это время проходившего лечение от серьёзной болезни. Об этом сообщает Ole. Сегодня, 8 августа, аргентинские и испанские СМИ сообщили о смерти Месси-старшего.

Сообщается, что после завершения турнира Месси сразу же отправился в Аргентину к отцу, которого не видел на тот момент практически два месяца. Месси-старший, как сообщалось ранее, впервые обратился к врачам не позднее января 2026 года. Его состояние ухудшалось и во время чемпионата мира, и после. Одно из изданий по ходу турнира опубликовало новость о смерти Хорхе, после чего семья Месси опубликовала опровержение.

Хорхе Месси находился дома в Росарио, где с ним всегда была его жена Селия, а также навещали дети. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной. Издания не сообщают, чем болел Месси-старший.

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