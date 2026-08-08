«Челси» разгромил «Милан» в контрольном матче, Жоао Педро оформил дубль

Окончен товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Милан» (Италия). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Бунг Карно» в Джакарте (Индонезия).

На 45+2-й минуте Жоао Педро открыл счёт и вывел лондонцев вперёд, а на 46-й минуте он оформил дубль. На 50-й минуте Мойсес Кайседо сделал счёт 3:0 в пользу лондонцев.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 52 очка и занял 10-е место. Лондонский клуб не квалифицировался в еврокубки. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке. Миланский клуб не вышел в Лигу чемпионов.

В 1-м туре нового сезона английской Премьер-лиги «Челси» 24 августа на выезде встретится с «Фулхэмом», «Милан» в 1-м туре нового розыгрыша Серии А 23 августа в гостях сыграет с «Торино».