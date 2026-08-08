Президент «Велеса» Шиленков: историй про выход в РПЛ на текущий момент у нас не будет

Президент «Велеса» Евгений Шиленков высказался о выступлении команды на старте нынешнего сезона Лиги Pari, а также оценил шансы коллектива на выход в Альфа-Банк РПЛ.

— Команда идёт второй после четырёх туров. Старт сезона обнадёживает?

— Я на место в таблице не смотрю. Мне важно, что мы в четырёх матчах добились трёх побед. Это важно, особенно для ребят, которые мало играли в Первой лиге или первый год выступают на таком уровне. Подобный результат помогает футболистам с точки зрения адаптации, они начинают понимать, что могут успешно играть на таком уровне против сильных команд, которые имеют высокие задачи, большой бюджет, статус в Первой лиге.

Психологию нужно в том числе тренировать, чтобы в будущем игроки не боялись. Потому что были истории, когда команда проигрывала матч, не выходя на поле. А мне хочется видеть, что футболисты отдали себя без остатка и даже больше, показали всё, что готовили к матчу. И тогда будут основания рассчитывать на положительный результат. Да, это не гарантия успеха, но ты, по крайней мере, дал бой, не засушил вёсла и можешь считать, что сделал свою работу.

— Понятно, что «Велес» вряд ли будет бороться за выход в Премьер‑Лигу. По итогам сезона где хотели бы видеть команду?

— Задача — закрепиться, поэтому хотим остаться в Первой лиге. И из‑за текущего места в таблице никто не должен обольщаться. С начала чемпионата прошло только четыре тура, а не до его окончания их осталось четыре. И даже после девяти набранных очков из 12 мы не будем менять задачу.

Команда должна готовиться к каждому отдельно взятому матчу. На следующий день после победы над «Ротором» мы уже начали готовиться к игре с «Ленинградцем», и сделать это надо максимально хорошо. Историй про выход в РПЛ на текущий момент у нас не будет, для этого просто нет оснований — оценивать ситуацию нужно трезво. Это не значит, что мы не хотим или не можем играть в Премьер‑Лиге. Нет, ни в коей мере. Просто сейчас самое важное — победа над «Ленинградцем», — сказал Шиленков «Матч ТВ».