«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас, Батраков, Еремеев, Бакаев, Пиняев, Голубев.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников одно очко в двух стартовых турах. «Акрон» располагается на последнем, 16-м месте. У команды два поражения на старте сезона РПЛ.