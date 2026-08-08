«Научил любить его эти цвета». Родной клуб Месси в Аргентине попрощался с его отцом

«Ньюэллс Олд Бойз», в котором начинал путь в футболе аргентинский нападающий Лионель Месси, опубликовал пост памяти в честь отца футболиста Хорхе. Именно Хорхе Месси, являющийся болельщиком «прокажённых», в 1994 году подписал первый контракт между клубом и своим сыном.

Фото: x.com/Newells

«Футбольный клуб «Ньюэллс Олд Бойз» с глубокой скорбью и болью провожает Хорхе Месси, скончавшегося в возрасте 68 лет в городе Росарио. Известного болельщика «прокажённых», предпринимателя и отца капитана сборной Аргентины Лионеля Андреса Месси.

Хорхе был опорой и человеком, который с дальновидностью, требовательностью и любовью поддерживал карьеру лучшего игрока всех времён — вместе со своей супругой Селией Кучиттини.

Его постоянная поддержка и невидимое лидерство за кулисами были фундаментальны для каждого шага Лионеля — от первых дней до величайшей славы в мировом футболе. Спасибо, что научил его любить эти цвета.

Руководство клуба, члены, спортсмены и вся семья «Ньюэллс Олд Бойз» обнимают с теплотой Селию, Лионеля, Родриго, Матиаса и Марию Соль, а также всех их близких и родных в этот трудный час», — сказано в заявлении.