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Ледяхов: фанатам «Спартака» придётся привыкнуть к Даку — надо убирать политику из спорта

Ледяхов: фанатам «Спартака» придётся привыкнуть к Даку — надо убирать политику из спорта
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Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о протесте болельщиков против трансфера Мирлинда Даку из «Рубина». Фанаты красно-белых раскритиковали подписание игрока из-за его позиции по конфликту Сербии и Косова.

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09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока старт сезона для «Спартака» обнадёживающий. Команда выглядит очень хорошо и набирает максимум очков. Сейчас сделали хорошее приобретение в нападение в лице Даку. Мирлинд очень поможет «Спартаку». Посмотрим на игру с «Краснодаром», которая будет определяющей на данном этапе: можем ли мы рассчитывать на то, что «Спартак» будет бороться в этом году за самые высокие места. Предстоящий тур РПЛ будет очень интересным.

Проблема с Даку существует в плане политических моментов. Но мы знаем, что он адаптирован в нашем чемпионате, уже играл за «Рубин». Надо убирать политику из спорта. Другое дело, без неё никуда, но что делать? Всё, Даку уже игрок «Спартака». Фанатам клуба надо к этому привыкнуть. Тем более я не слышал, что Даку где-то высказывался на политические темы. Он спортсмен и футболист. Думаю, Даку далёк от политических вопросов. Если он внесёт существенный вклад в победы команды, будет достоин играть за «Спартак», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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