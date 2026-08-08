«Торпедо» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Первой лиги

Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Олег Гусаков из Кисловодска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд

«Торпедо»: Солдатенко, Шевченко, Бородин, Бозов, Корнюшин, Погосов, Орехов, Цыпченко, Берковский, Камара, Каштанов.

«Сочи»: Дёгтев, Заика, Солдатенков, Литвинов, Стоич, Магаль, Калинин, Осипов, Кузьмин, Игнатов, Фёдоров.

Перед этой игрой «Торпедо» с семью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Сочи» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.