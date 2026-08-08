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Торпедо Москва — Сочи: стартовые составы команд на матч 5-го тура Первой лиги, 8 августа 2026

«Торпедо» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Первой лиги
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Сегодня, 8 августа, состоится матч 5-го тура Лиги Pari, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Олег Гусаков из Кисловодска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

Стартовые составы команд

«Торпедо»: Солдатенко, Шевченко, Бородин, Бозов, Корнюшин, Погосов, Орехов, Цыпченко, Берковский, Камара, Каштанов.

«Сочи»: Дёгтев, Заика, Солдатенков, Литвинов, Стоич, Магаль, Калинин, Осипов, Кузьмин, Игнатов, Фёдоров.

Перед этой игрой «Торпедо» с семью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Сочи» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.

Календарь матчей Первой Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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