Ледяхов: трансфер Гарсии в «Спартак» был ошибкой — он не окупил затраченные деньги

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов подвёл итог выступлений форварда Ливая Гарсии за красно-белых. В летнее трансферное окно нападающий из Тринидада и Тобаго был отдан в аренду с правом выкупа греческому «Панатинаикосу».

«Трансфер Ливая Гарсии однозначно был ошибкой. Затрачено большое количество денег, но себя он не окупил. Играл и забивал мало. Хорошо, что сейчас ему нашли аренду. Естественно, после прихода Даку третий нападающий не нужен. Ливай ушёл на выход. У «Спартака» сейчас будет два полноценных сильных форварда, что в этом году позволит бороться за самые высокие места», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Спартак» подписал форварда Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа игрока за € 11 млн.