«Урал» — «Уфа»: Владислав Малькевич открыл счёт на 38-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Уралом» и «Уфой». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Федотов (Павлово). Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт открыл защитник хозяев поля Владислав Малькевич на 38-й минуте.

«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь очков в четырёх играх. «Урал» с семью очками располагается на седьмой строчке. Единственной командой с максимумом очков (12) после четырёх туров остаётся «Нижний Новгород». Следом располагается «Велес» (девять очков).