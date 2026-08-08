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Урал — Уфа: Владислав Малькевич открыл счёт на 38-й минуте в матче 5-го тура Первой лиги 2026/2027

«Урал» — «Уфа»: Владислав Малькевич открыл счёт на 38-й минуте
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В эти минуты идёт матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Уралом» и «Уфой». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Федотов (Павлово). Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Малькевич – 38'     2:0 Секулич – 76'     3:0 Скоропупов – 89'    

Счёт открыл защитник хозяев поля Владислав Малькевич на 38-й минуте.

«Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь очков в четырёх играх. «Урал» с семью очками располагается на седьмой строчке. Единственной командой с максимумом очков (12) после четырёх туров остаётся «Нижний Новгород». Следом располагается «Велес» (девять очков).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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