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Ференцварош — Реал: результат матча 8 августа 2026, счет 1:2, товарищеский матч

«Реал» победил «Ференцварош» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались мадридский «Реал» и «Ференцварош» из Будапешта. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 20:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Ривас – 41'     0:2 Эспи – 49'     1:2 Кодро – 57'    

Первый мяч забил защитник мадридского клуба Марио Ривас на 41-й минуте. На 49-й минуте форвард Карлос Эспи удвоил преимущество «сливочных». На 57-й минуте нападающий хозяев Кенан Кодро отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Венгрии «Ференцварош» заработал 68 очков и также расположился на второй строчке.

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