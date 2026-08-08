«Реал» победил «Ференцварош» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались мадридский «Реал» и «Ференцварош» из Будапешта. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч забил защитник мадридского клуба Марио Ривас на 41-й минуте. На 49-й минуте форвард Карлос Эспи удвоил преимущество «сливочных». На 57-й минуте нападающий хозяев Кенан Кодро отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Венгрии «Ференцварош» заработал 68 очков и также расположился на второй строчке.