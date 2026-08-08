ЭСК признала правильным решение судьи засчитать победный гол «Динамо» Мх в матче с «Локо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Карасёва засчитать гол полузащитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова в матче с московским «Локомотивом» (2:1) в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны игрока «Динамо» Муталипа Алибекова против игрока соперника Александра Руденко в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Локомотива».

Решение: судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Динамо» Муталипа Алибекова против игрока соперника Александра Руденко в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Локомотива».

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: Муталип Алибеков не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком соперника Александром Руденко. Руденко не сыграл в мяч. Контакт в ногах происходит в воздухе при встречном движении двух игроков. Нарушения правил нет», — сообщает официальный сайт РФС.