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ЭСК признала правильным решение судьи засчитать победный гол «Динамо» Мх в матче с «Локо»

ЭСК признала правильным решение судьи засчитать победный гол «Динамо» Мх в матче с «Локо»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Карасёва засчитать гол полузащитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова в матче с московским «Локомотивом» (2:1) в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны игрока «Динамо» Муталипа Алибекова против игрока соперника Александра Руденко в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Локомотива».

Решение: судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Динамо» Муталипа Алибекова против игрока соперника Александра Руденко в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот «Локомотива».

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: Муталип Алибеков не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком соперника Александром Руденко. Руденко не сыграл в мяч. Контакт в ногах происходит в воздухе при встречном движении двух игроков. Нарушения правил нет», — сообщает официальный сайт РФС.

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