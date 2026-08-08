«Локомотив» презентовал третий комплект формы на сезон-2026/2027

Московский «Локомотив» в социальных сетях презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Это стиль ночных поездов и клубных традиций. Форма, построенная на образе железнодорожного движения в темноте.

Глубокая тёмно-зелёная база работает как ночной корпус состава, а светло-зелёные вставки напоминают свечение окон и фар. Тонкий красный кант подчёркивает динамику кроя и добавляет ощущение скорости», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В активе железнодорожников одно очко в двух стартовых турах. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России железнодорожники уступили ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.).