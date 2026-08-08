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ЭСК вынесла вердикт по неназначеному пенальти на Литвинове в матче «Ахмат» — «Спартак»

ЭСК вынесла вердикт по неназначеному пенальти на Литвинове в матче «Ахмат» — «Спартак»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти на полузащитнике «Спартака» Руслане Литвинове в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата».

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: Эгаш Касинтура не нарушает правила в единоборстве за мяч с Русланом Литвиновым в собственной штрафной площади. Несмотря на наличие контакта с ногой соперника, комиссия, учитывая его характер (незначительную силу воздействия и контакт вскользь), считает данный контакт ненаказуемым», — сообщает официальный сайт РФС.

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