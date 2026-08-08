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Крылья Советов — Балтика: результат матча 8 августа 2026, счет 0:2, 3-й тур РПЛ 2026/2027

«Балтика» уверенно обыграла «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Калининградцы одержали победу со счётом 2:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

На третьей минуте защитник Элдар Чивич вывел команду гостей вперёд ударом в одно касание. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль удвоил преимущество своей команды на 81-й минуте.

После трёх матчей «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с шестью очками поднялась на четвёртую строчку в чемпионате.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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