«Балтика» уверенно обыграла «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ

Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Крылья Советов» из Самары и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова. Калининградцы одержали победу со счётом 2:0.

На третьей минуте защитник Элдар Чивич вывел команду гостей вперёд ударом в одно касание. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль удвоил преимущество своей команды на 81-й минуте.

После трёх матчей «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды два набранных очка. «Балтика» с шестью очками поднялась на четвёртую строчку в чемпионате.