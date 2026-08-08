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Фото: Слуцкий и Дзюба приехали на матч «Локомотив» — «Акрон»

Фото: Слуцкий и Дзюба приехали на матч «Локомотив» — «Акрон»
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Бывший форвард «Локомотива» и «Акрона» Артём Дзюба и экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий приехали на матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором железнодорожники встретятся с тольяттинским клубом. Игра пройдёт сегодня, 8 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Сергей Цыганок из Владивостока.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников одно очко в двух стартовых турах. «Акрон» располагается на последнем, 16-м месте. У команды два поражения на старте сезона РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом» 14 августа, а «Акрон» на день позже сыграет с «Родиной».

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