«Нижний Новгород» разгромил «Нефтехимик» в матче Первой лиги, Грулёв оформил хет-трик

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Нижним Новгородом» и «Нефтехимиком». Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Матвеев из Москвы. Нижегородцы одержали победу со счётом 5:1.

Счёт открыл нападающий хозяев поля Вячеслав Грулёв на шестой минуте. Спустя три минуты Грулёв оформил дубль, а на 21-й минуте — хет-трик. На 49-й минуте четвёртый мяч в ворота «Нефтехимика» отправил форвард Глеб Пополитов. Защитник нижегородцев Ян Гудков сделал счёт 5:0 на 67-й минуте. Нападающий Энри Мукба забил единственный мяч команды гостей на 88-й минуте.

«Нижний Новгород» остаётся единственной командой Первой лиги с максимумом очков (15 в пяти играх). «Нефтехимик» в пяти стартовых турах набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.