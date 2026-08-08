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Нижний Новгород — Нефтехимик: результат матча 8 августа 2026, счет 5:1, 5-й тур Лиги Pari Первой лиги 2026/2027

«Нижний Новгород» разгромил «Нефтехимик» в матче Первой лиги, Грулёв оформил хет-трик
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Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Нижним Новгородом» и «Нефтехимиком». Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Матвеев из Москвы. Нижегородцы одержали победу со счётом 5:1.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Грулёв – 7'     2:0 Грулёв – 9'     3:0 Грулёв – 21'     4:0 Пополитов – 49'     5:0 Гудков – 67'     5:1 Мукба – 88'    

Счёт открыл нападающий хозяев поля Вячеслав Грулёв на шестой минуте. Спустя три минуты Грулёв оформил дубль, а на 21-й минуте — хет-трик. На 49-й минуте четвёртый мяч в ворота «Нефтехимика» отправил форвард Глеб Пополитов. Защитник нижегородцев Ян Гудков сделал счёт 5:0 на 67-й минуте. Нападающий Энри Мукба забил единственный мяч команды гостей на 88-й минуте.

«Нижний Новгород» остаётся единственной командой Первой лиги с максимумом очков (15 в пяти играх). «Нефтехимик» в пяти стартовых турах набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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