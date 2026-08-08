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«Куда он вообще собрался?» Семшов высказался о продлении контракта Винисиуса с «Реалом»

«Куда он вообще собрался?» Семшов высказался о продлении контракта Винисиуса с «Реалом»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о продлении контракта вингера Винисиуса Жуниора с мадридским «Реалом». 6 августа «сливочные» сообщили о продлении контракта с футболистом до 2032 года.

— Винисиус после явно затянувшейся истории продлил контракт с «Реалом» ещё на шесть лет. Верное решение с обеих сторон?
— А куда он вообще собрался? «Реал» — самая титулованная команда Европы и мира. Больше была завязка в контрактных, агентских делах. У меня не было сомнений, что он останется, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.

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