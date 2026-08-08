Ледяхов: Батраков может использовать «Галатасарай» как трамплин — надо пробовать

Российский тренер и экс-игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Если у Батракова есть предложение от «Галатасарая», конечно, надо пробовать себя. Команда играет в Лиге чемпионов и является одной из ведущих команд Турции. «Галатасарай» можно использовать как трамплин. Если выстрелит в этой команде, какой-то европейский клуб может потом его присмотреть. Надо пробовать! Другое дело — захочет ли он? Для «Локомотива» и, естественно, для футболиста очень важен финансовый вопрос», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду к этому моменту он провёл 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи.