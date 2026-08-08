«Торпедо» — «Сочи»: Александр Осипов вывел гостей вперёд на 26-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играют московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Олег Гусаков из Кисловодска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Сочи» Александр Осипов.

«Торпедо» с семью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Сочи» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.