Ледяхов: Игдисамов — свой парень в ЦСКА, но команде нужен квалифицированный нападающий

Российский специалист, экс‑игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о перспективах ЦСКА в новом сезоне. После двух туров Альфа-Банк РПЛ в активе армейцев четыре очка. Столичная команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

«ЦСКА завалил второй круг прошлого сезона. Сейчас поменяли тренера. Игдисамов — свой парень в ЦСКА, который хорошо знает команду и футболистов. Он давно работал в академии клуба, человек обученный. Клуб обладает неплохим составом. Им, конечно, нужен квалифицированный нападающий, который может забивать хотя бы 10 голов за сезон.

Тогда у команды подбирается состав, который может конкурировать за попадание в пятёрку лучших команд РПЛ. Игдисамов не имеет опыта? Надо когда-то начинать. Все тренеры через это проходят. Посмотрим, как ЦСКА будет выглядеть в этом сезоне», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.