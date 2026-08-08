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ЭСК назвала верным решение судьи удалить Касинтуру за удар локтем в голову Зобнину

ЭСК назвала верным решение судьи удалить Касинтуру за удар локтем в голову Зобнину
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Антона Фролова удалить полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуру за удар локтем по хавбеку «Спартака» Роману Зобнину во встрече 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Победу в матче со счётом 2:1 одержали красно-белые.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Ахмата» Эгаша Касинтуру.

Решение: судья правильно удалил с поля игрока «Ахмата» Эгаша Касинтуру.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Эгаш Касинтура допустил явное проявление агрессивного поведения: он применил чрезмерную силу и ударил Романа Зобнина рукой в голову в ситуации, не связанной с борьбой за мяч. Поскольку Зобнин при этом также удерживал Касинтуру руками, итоговое решение судьи было верным: жёлтая карточка Роману Зобнину за неспортивное поведение и красная карточка Эгашу Касинтуре за агрессивное поведение», — сообщает официальный сайт РФС.

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