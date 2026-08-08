ЭСК назвала верным решение судьи удалить Касинтуру за удар локтем в голову Зобнину

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Антона Фролова удалить полузащитника «Ахмата» Эгаша Касинтуру за удар локтем по хавбеку «Спартака» Роману Зобнину во встрече 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Победу в матче со счётом 2:1 одержали красно-белые.

«Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Ахмата» Эгаша Касинтуру.

Решение: судья правильно удалил с поля игрока «Ахмата» Эгаша Касинтуру.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: Эгаш Касинтура допустил явное проявление агрессивного поведения: он применил чрезмерную силу и ударил Романа Зобнина рукой в голову в ситуации, не связанной с борьбой за мяч. Поскольку Зобнин при этом также удерживал Касинтуру руками, итоговое решение судьи было верным: жёлтая карточка Роману Зобнину за неспортивное поведение и красная карточка Эгашу Касинтуре за агрессивное поведение», — сообщает официальный сайт РФС.