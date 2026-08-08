Тульский «Арсенал» ушёл от поражения в матче 5-го тура Первой лиги с «Шинником»

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Шинником» из Ярославля и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы. Матч завершился вничью — 2:2.

Счёт открыл полузащитник «Шинника» Илья Азявин на 20-й минуте. На 41-й минуте Азявин оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар. Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбунов сократил отставание в счёте на 54-й минуте. Спустя две минуты счёт сравнял нападающий тульской команды Тимур Мелекесцев.

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе ярославской команды шесть очков в пяти стартовых турах. «Арсенал» располагается на седьмой строчке. У команды семь очков.