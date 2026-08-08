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Шинник — Арсенал Тула, результат матча 8 августа 2026, счет 2:2, 5-й тур Первой лиги 2026/2027

Тульский «Арсенал» ушёл от поражения в матче 5-го тура Первой лиги с «Шинником»
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Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Шинником» из Ярославля и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы. Матч завершился вничью — 2:2.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
1:0 Азявин – 20'     2:0 Азявин – 41'     2:1 Горбунов – 54'     2:2 Мелекесцев – 56'    

Счёт открыл полузащитник «Шинника» Илья Азявин на 20-й минуте. На 41-й минуте Азявин оформил дубль, успешно реализовав 11-метровый удар. Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбунов сократил отставание в счёте на 54-й минуте. Спустя две минуты счёт сравнял нападающий тульской команды Тимур Мелекесцев.

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе ярославской команды шесть очков в пяти стартовых турах. «Арсенал» располагается на седьмой строчке. У команды семь очков.

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