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Ньюкасл — Эвертон: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 19:15 12 августа

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Ньюкасл» — «Эвертон»
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12 августа в 19:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между английскими клубами «Ньюкасл» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Скоттиш Гас Мюррейфилд» в Эдинбурге.

Права на трансляцию товарищеского матча «Ньюкасл» — «Эвертон» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 19:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 3
Эвертон
Ливерпуль, Англия
0:1 Барри – 27'     0:2 Ндиайе – 36'     0:3 Джордж – 73'     1:3 Барнс – 85'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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