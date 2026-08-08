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В сборной Аргентины обратились к Лионелю Месси после смерти его отца

В сборной Аргентины обратились к Лионелю Месси после смерти его отца
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Сборная Аргентины обратилась к форварду национальной команды Лионелю Месси после информации о смерти его отца Хорхе.

«Держись, Лео Месси и вся семья. Мы с вами в это трудное время. Выражаем вам наши глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Аргентины в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной.

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