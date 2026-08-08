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Байер — Севилья, результат матча 8 августа 2026, счет 2:1, товарищеская игра 2026

«Байер» победил «Севилью» в товарищеском матче благодаря дублю Патрика Шика
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкий «Байер» и испанская «Севилья». Победу в матче со счётом 2:1 праздновала леверкузенская команда.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Сьерра – 16'     1:1 Шик – 66'     2:1 Шик – 79'    

Счёт в матче открыл Мигель Сьерра. Нападающий «Севильи» отличился в начале первого тайма на 16-й минуте. Во втором тайме на 66-й минуте форвард леверкузенцев Патрик Шик сравнял счёт. В конце встречи на 78-й минуте Шик оформил дубль и принёс победу немецкой команде.

В минувшем сезоне леверкузенский «Байер» занял шестое место в чемпионате Германии, набрав 59 очков. «Севилья» с 43 очками расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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