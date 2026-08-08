«Байер» победил «Севилью» в товарищеском матче благодаря дублю Патрика Шика

Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкий «Байер» и испанская «Севилья». Победу в матче со счётом 2:1 праздновала леверкузенская команда.

Счёт в матче открыл Мигель Сьерра. Нападающий «Севильи» отличился в начале первого тайма на 16-й минуте. Во втором тайме на 66-й минуте форвард леверкузенцев Патрик Шик сравнял счёт. В конце встречи на 78-й минуте Шик оформил дубль и принёс победу немецкой команде.

В минувшем сезоне леверкузенский «Байер» занял шестое место в чемпионате Германии, набрав 59 очков. «Севилья» с 43 очками расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги.