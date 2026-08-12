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Лидс Юнайтед — Манчестер Юнайтед: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 21:30 12 августа

«Чемпионат» и Okko покажут товарищеский матч между «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед»
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Сегодня, 12 августа, в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между английскими клубами «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Кроук Парк» в Дублине.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 августа 2026, среда. 21:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
1:0 Зиркзее – 16'     1:1 Ааронсон – 29'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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