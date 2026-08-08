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Торпедо Москва — Сочи: Сергей Бородин забил ответный мяч хозяев поля на 45+2-й минуте в матче 5-го тура Первой лиги 2026/2027

«Торпедо» — «Сочи»: Сергей Бородин забил ответный мяч хозяев поля на 45+2-й минуте
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В эти минуты идёт матч 5-го тура Лиги Pari, в котором играют московское «Торпедо» и «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Олег Гусаков из Кисловодска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент написания новости счёт ничейный — 1:1.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

На 26-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Александр Осипов. Ответный мяч хозяев поля забил защитник Сергей Бородин на 45+2-й минуте.

«Торпедо» с семью очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, «Сочи» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 12 очков. На втором месте — «Велес» с девятью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и «Уфа», у которых по восемь очков.

Календарь матчей Первой Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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