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«Кормильцем зовём». Талалаев оценил игру «Крылья Советов» — «Балтика», упомянув Хиля

«Кормильцем зовём». Талалаев оценил игру «Крылья Советов» — «Балтика», упомянув Хиля
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в матче с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (2:0), упомянув форварда Брайана Хиля. Нападающий отличился на 81-й минуте.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Смотрели за «Крыльями», видим, что Самара играет в футбол, с нами продолжили и будут продолжать, потому что у тренера есть почерк. Воспользовались, делаем то, что умеем: бегаем, боремся, стандарты реализовываем.

Ну и Хиль возвращается. Мы его кормильцем зовём нашим. Вы же видите как. Есть момент, он его реализовывает. Отлично. 2:0. Хорошо для уверенности, что не пропустили. Новый вратарь «сухой» матч сыграл. Ребята почувствовали то, что было в прошлом году, когда вот каждый друг за друга. Даже на замену вышли ребята, пускай не всё получается у молодёжи, но стараются, пластаются, борются. Где-то неправильные решения, ну, скорость мышления — самое сложное», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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