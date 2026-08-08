«Кормильцем зовём». Талалаев оценил игру «Крылья Советов» — «Балтика», упомянув Хиля

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в матче с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (2:0), упомянув форварда Брайана Хиля. Нападающий отличился на 81-й минуте.

«Смотрели за «Крыльями», видим, что Самара играет в футбол, с нами продолжили и будут продолжать, потому что у тренера есть почерк. Воспользовались, делаем то, что умеем: бегаем, боремся, стандарты реализовываем.

Ну и Хиль возвращается. Мы его кормильцем зовём нашим. Вы же видите как. Есть момент, он его реализовывает. Отлично. 2:0. Хорошо для уверенности, что не пропустили. Новый вратарь «сухой» матч сыграл. Ребята почувствовали то, что было в прошлом году, когда вот каждый друг за друга. Даже на замену вышли ребята, пускай не всё получается у молодёжи, но стараются, пластаются, борются. Где-то неправильные решения, ну, скорость мышления — самое сложное», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».