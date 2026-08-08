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«Усиляйте нашу команду!» Болельщики «Локо» — руководству во время матча с «Акроном»

«Усиляйте нашу команду!» Болельщики «Локо» — руководству во время матча с «Акроном»
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Болельщики московского «Локомотива» во время матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с тольяттинским «Акроном» с трибун выкрикивали требование об усилении состав команды. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик. Игра проходит в эти минуты, счёт 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

Напомним, ранее нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв перешёл в «Краснодар». Помимо этого, в СМИ появлялась информация о возможном уходе из московского клуба полузащитников Артёма Карпукаса и Алексея Батракова, а также защитника Сесара Монтеса.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников одно очко в двух стартовых турах. «Акрон» располагается на последнем, 16-м месте. У команды два поражения на старте сезона РПЛ.

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