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Главный тренер «Балтики» Талалаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» Талалаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Чивич – 3'     0:2 Хиль – 81'    

«Мы сыграли достаточно хорошо и очень качественно. Я рад, что мы не пропустили гол. У нас новый вратарь сыграл «на ноль». Очень качественно сыграла оборона. Понимали, что «Крылья» в атаку играют достаточно хорошо в одной трети у чужих ворот. Я специально оставался и смотрел матч «Крыльев» с «Динамо». Смотрели и «Динамо», чтобы подготовиться, и «Крылья». Мы постарались сделать так, чтобы на нашей одной трети было меньше действий «Крыльев». Мои футболисты сыграли и выполнили это очень хорошо. Удачи «Крыльям». Продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол, который был в первых турах в Москве. Это непросто, я знаю», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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