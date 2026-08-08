Главный тренер «Балтики» Талалаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мы сыграли достаточно хорошо и очень качественно. Я рад, что мы не пропустили гол. У нас новый вратарь сыграл «на ноль». Очень качественно сыграла оборона. Понимали, что «Крылья» в атаку играют достаточно хорошо в одной трети у чужих ворот. Я специально оставался и смотрел матч «Крыльев» с «Динамо». Смотрели и «Динамо», чтобы подготовиться, и «Крылья». Мы постарались сделать так, чтобы на нашей одной трети было меньше действий «Крыльев». Мои футболисты сыграли и выполнили это очень хорошо. Удачи «Крыльям». Продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол, который был в первых турах в Москве. Это непросто, я знаю», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.