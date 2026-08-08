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Генич одной фразой оценил игру «Локомотива» в первом тайме матча с «Акроном»

Генич одной фразой оценил игру «Локомотива» в первом тайме матча с «Акроном»
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Российский комментатор Константин Генич одной фразой оценил игру «Локомотива» в матче с «Акроном» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Сергей Цыганок из Владивостока. Счёт — 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Локо» выйдет сегодня?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников одно очко в двух стартовых турах. «Акрон» располагается на последнем, 16-м месте. У команды два поражения на старте сезона РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом» 14 августа, а «Акрон» на день позже сыграет с «Родиной».

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