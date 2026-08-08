15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Урал — Уфа, результат матча 8 августа 2026, счет 3:0, 5-й тур Первой лиги 2026/2027

«Урал» разгромил «Уфу» в матче 5-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Уралом» и «Уфой». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов (Павлово). Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Малькевич – 38'     2:0 Секулич – 76'     3:0 Скоропупов – 89'    

Счёт открыл защитник уральцев Владислав Малькевич на 38-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте нападающий «Урала» Мартин Секулич забил второй гол хозяев. На 90-й минуте полузащитник Илья Скоропупов сделал счёт разгромным — 3:0.

«Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь очков в пяти играх. «Урал» с 10 очками располагается на второй строчке. На первом месте находится «Нижний Новгород» (15).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге
Видео
«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android