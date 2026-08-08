«Урал» разгромил «Уфу» в матче 5-го тура Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 между «Уралом» и «Уфой». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Федотов (Павлово). Победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

Счёт открыл защитник уральцев Владислав Малькевич на 38-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте нападающий «Урала» Мартин Секулич забил второй гол хозяев. На 90-й минуте полузащитник Илья Скоропупов сделал счёт разгромным — 3:0.

«Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды восемь очков в пяти играх. «Урал» с 10 очками располагается на второй строчке. На первом месте находится «Нижний Новгород» (15).