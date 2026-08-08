Игорь Ледяхов: «Локомотиву» будет тяжело в этом сезоне, надо укрепляться

Российский специалист, экс‑игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о составе «Локомотива» и выразил мнение, что железнодорожникам необходимо усиление.

«Локомотиву» будет тяжело в этом сезоне. У них стоит финансовый вопрос. Практически никого не взяли и только отдают футболистов. У них существенной потерей в этом сезоне является Пруцев, который играл в аренде из «Спартака». Он очень неплохо выглядел, команда при нём заиграла. Сейчас Пруцева нет — и «Локомотив» пробуксовывает. Если ещё Батраков уйдёт, им будет тяжело. В «Локомотиве» грамотный тренер. Он разберётся, потому что не первый год работает в командах мастеров и хорошо знает нашу лигу. Состав клуба состоит в основном из русских ребят. «Локомотиву» надо укрепляться, если они хотят быть в пятёрке», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.