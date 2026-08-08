ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 8 августа, состоится матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

Перед этой игрой ЦСКА с четырьмя очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ростов» с тремя очками находится на седьмом месте.