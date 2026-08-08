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Экс-тренер Дзюбы Ледяхов дал совет Артёму, который находится без клуба

Экс-тренер Дзюбы Ледяхов дал совет Артёму, который находится без клуба
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Экс‑игрок московского «Спартака» и бывший тренер форварда Артёма Дзюбы Игорь Ледяхов дал совет футболисту, который сейчас находится без клуба.

«От Дзюбы в своё время отказался «Акрон» и не стал продлевать контракт. Думаю, Артём найдёт себе применение. Но ему будет сложно попасть в команду РПЛ из первой восьмёрки. Это моё личное мнение. Может, во второй восьмёрке клубов из таблицы искать какие-то варианты. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Дзюба — опытный футболист и достаточно неплохо выглядел в прошлом сезоне. Но от возраста никуда не убежишь», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дзюба в своей карьере выступал за «Томь», «Спартак», «Ростов», «Зенит» и «Локомотив». Последним клубом футболиста стал тольяттинский «Акрон».

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