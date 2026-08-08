15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Любая помарка чревата». Семшов оценил шансы Сафонова сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

«Любая помарка чревата». Семшов оценил шансы Сафонова сыграть в матче за Суперкубок УЕФА
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил перспективы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграть в матче Суперкубка УЕФА, в котором парижский клуб встретится с «Астон Виллой» 12 августа.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Матвей Сафонов неважно сыграл в первом предсезонном матче с «Мальоркой». 12 августа в Суперкубке Европы может выйти другой?
— Я бы вообще не стал брать за основу предсезонные матчи. И пропускают, даже помногу, все. Луис Энрике не будет ничего дёргать. Ещё есть контрольная [встреча] с «Манчестер Юнайтед». В Суперкубке выйдут тем составом, который выиграл Лигу чемпионов. А в дальнейшем, как ни банально, всё будет зависеть от игры Матвея и тренировочного процесса, прочности в воротах. Любая помарка чревата, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

В товарищеском матче с «Мальоркой» Сафонов пропустил два мяча и был заменён в перерыве. Парижский клуб уступил со счётом 0:3.

Материалы по теме
«Куда он вообще собрался?» Семшов высказался о продлении контракта Винисиуса с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android