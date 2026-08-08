«Любая помарка чревата». Семшов оценил шансы Сафонова сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил перспективы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграть в матче Суперкубка УЕФА, в котором парижский клуб встретится с «Астон Виллой» 12 августа.

— Матвей Сафонов неважно сыграл в первом предсезонном матче с «Мальоркой». 12 августа в Суперкубке Европы может выйти другой?

— Я бы вообще не стал брать за основу предсезонные матчи. И пропускают, даже помногу, все. Луис Энрике не будет ничего дёргать. Ещё есть контрольная [встреча] с «Манчестер Юнайтед». В Суперкубке выйдут тем составом, который выиграл Лигу чемпионов. А в дальнейшем, как ни банально, всё будет зависеть от игры Матвея и тренировочного процесса, прочности в воротах. Любая помарка чревата, — приводит слова Семшова Vprognoze.ru.

В товарищеском матче с «Мальоркой» Сафонов пропустил два мяча и был заменён в перерыве. Парижский клуб уступил со счётом 0:3.