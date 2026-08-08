Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 8 августа

Сегодня, 8 августа, состоялись пять матчей 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 8 августа (время московское):

«Енисей» — «Текстильщик» — 0:0;

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» — 5:1;

«Шинник» — «Арсенал» Тула — 2:2;

«Урал» — «Уфа» — 3:0;

«Торпедо» — «Сочи» — 1:2.

По итогам игрового дня Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. На втором месте — «Урал» с 10 очками.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.