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В мадридском «Реале» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси

В мадридском «Реале» отреагировали на смерть отца Лионеля Месси
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В мадридском «Реале» отреагировали на смерть отца форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, Хорхе.

«Президент и совет директоров мадридского «Реала» глубоко скорбят о кончине Хорхе Месси, отца Лео Месси.

Наш клуб выражает свои соболезнования Лео, его семье и всем его близким. Пусть он покоится с миром», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Лионель часто общался с отцом по телефону, узнавал про здоровье, которое, казалось, временами улучшалось, но болезнь всё равно была слишком серьёзной.

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