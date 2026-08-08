«ПСЖ» и «Ман Юнайтед» сыграли вничью в контрольном матче, Сафонов провёл на поле 77 минут

Завершился контрольный матч между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уллеви» в Гётеборге, Швеция. Матч завершился вничью — 1:1.

Первый гол забил нападающий парижского клуба Ибрагим Мбайе уже на второй минуте. Ответный мяч клуба из Манчестера на счету форварда Брайана Мбемо, который отличился на 32-й минуте.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл 77 минут и пропустил один мяч.

5 августа парижский клуб проиграл испанской «Мальорке» со счётом 0:3.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон-2025/2026 во французской Лиге 1, став чемпионом турнира. Команда набрала 76 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА прошедшего сезона «ПСЖ» в финале одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занял третье место, заработав 71 очко в 38 матчах.